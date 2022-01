Zakaria Bakkali aurait refusé la Chine

Mis au ban à Anderlecht, Zakaria Bakkali devrait quitter le club cet hiver, mais n'est pas prêt à accepter n'importe quelle destination.

Zakaria Bakkali (25 ans) a été relégué dans le noyau B du RSC Anderlecht et sera libre en juin prochain ; si le club veut récupérer une petite somme pour l'ex-Diable Rouge, il faut le vendre cet hiver. Cela permettrait également de se libérer de l'énorme contrat de Bakkali, payé plus d'un million d'euros par an.

La solution semblait venir de Chine, mais d'après le Nieuwsblad, le joueur aurait refusé cet intérêt : il préférerait une solution européenne. Si aucune offre ne vient, il sera libre de s'engager où il le souhaite l'été prochain.