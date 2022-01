Le FC Barcelone fait le point sur la blessure d'Ansu Fati

Quand un joueur ayant déjà souffert d'une grave blessure par le passé sort en larmes, c'est généralement mauvais signe, même si Ansu Fati (19 ans) était peut-être surtout très inquiet après sa nouvelle blessure, lui qui a déjà manqué un an de compétition en raison entre autres d'une blessure à la cuisse. Et le communiqué médical du FC Barcelone ne rassure pas : le club confirme que Fati souffre à nouveau d'une blessure à la cuisse, même si des examens vont être réalisés dans les heures à venir afin d'en déterminer la gravité exacte.

LATEST NEWS | @ANSUFATI has a left biceps femoris injury. Further tests pending to find out the exact extent of the injury. pic.twitter.com/FORvAZ9lnC