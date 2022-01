Un départ et une arrivée au PSG dans les prochains jours?

Le mercato du PSG est jusqu'ici assez calme, mais cela pourrait changer.

Après le prêt de Rafinha à la Real Sociedad, le Paris Saint-Germain poursuit son dégraissage hivernal avec le départ imminent du gardien Sergio Rico (28 ans, 1 apparition en L1 cette saison). Comme attendu, l'Espagnol va rejoindre en prêt Majorque jusqu'à la fin de la saison. L'ancien Sévillan a d'ailleurs pris la direction des Baléares jeudi, dans l'optique d'une signature ce vendredi, selon les informations du journaliste de The Guardian Fabrizio Romano. Barré par la concurrence de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma à Paris, le portier ibérique va tenter de se relancer en Liga.

Au niveau des arrivées, le PSG lorgne sur Ndombélé. Si l'international français se montre totalement séduit par cette possibilité, les deux formations doivent encore réussir à s'entendre sur les modalités de cette opération.

On le sait, les Spurs réclament notamment la prise en charge de l'intégralité du salaire de l'ancien Lyonnais, estimé à environ 600 000 euros par mois. Et d'après les informations du journaliste de The Guardian Fabrizio Romano ce vendredi, les dirigeants parisiens ont prévu de discuter avec leurs homologues anglais dans les heures à venir. Avec une volonté de renforcer l'entrejeu francilien en janvier, le vice-champion de France en titre s'active pour boucler ce deal le plus rapidement possible. Il serait prêté jusqu'à la fin de saison.