Un cadre de l'Ajax veut partir

"Mon futur ? C’est une bonne question ça. Je pense que les chances pour que je reste à l’Ajax sont vraiment minces, quelque chose comme 5%. Je suis ouvert à une nouvelle aventure. C’est le bon moment pour partir."

On parle du Marocain de 24 ans au FC Barcelone, Rome ou Naples.

Ajax fullback Nouassir Mazraoui on his contract expiring in June: “My future? That's a good question man. I think the chances of me remaining at Ajax are very small, maybe 5%”. 🇲🇦 #Ajax



“I am open for something new - it's a good moment to leave”. @TheEuropeanLad pic.twitter.com/QuHk6IfPIe