Seraing prêt pour sa "finale"contre le Beerschot : "Une préparation et un dispositif exceptionnels pour un match importantissime"

La rencontre entre le RFC Seraing et le Beerschot ce mercredi (21h) lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League sera cruciale pour les deux équipes. Un match aux allures de finale pour le maintien.

Le RFC Seraing ne compte plus que sept points d'avance sur le Beerschot, lanterne rouge. Après une septième défaite de suite en championnat du côté de Saint-Trond, les Métallos veulent mettre fin à cette vilaine série, mais aussi mettre les Rats à bonne distance au classement.

"Une préparation et un dispositif exceptionnels pour un match importantissime. Nous serons donc tous en mise au vert mardi soir dans un hôtel car il faut que tout le monde comprenne que cette rencontre est ô combien capitale. Le Beerschot arrive avec beaucoup de confiance ici au Pairay et voudront s'y imposer. Nous sommes déterminés et nous avons évacué la frustration. Il faut s'imposer ou alors conserver notre écart avec le Beerschot. Nous restons sur une série de sept défaites de suite, c'est énorme ! Une véritable hémorragie qu'il faut stopper. Prendre des points pour se donner de l'air", a confié Jean-Louis Garcia qui se veut lucide.

"Assurons déjà cette place de barragiste"

Le technicien français veut y aller step by step. "Faisons preuve d'humilité. Assurons déjà cette place de barragiste (17ème) car dans trois mois, nous serons beaucoup plus forts et plus compliqués à manoeuvrer si nous devions jouer les barrages. À ce moment là de la saison, nous serons prêts. Nous sommes déjà en progrès puis petit à petit tout le monde sera à niveau. Il faut s'accrocher et être présent dès mercredi. Ne rien lâcher et ne rien donner à l'adversaire", a expliqué le technicien français avant d'évoquer les Rats.

"Nous allons respecter cette équipe du Beerschot comme si elle était leader du championnat"

"Devant, ils ont Avenatti et Suzuki pour fixer. Il y a Holzhauser qui est très à l’aise techniquement et très bon à mes yeux. Le Beerschot a des arguments, mais c’est une équipe qui me semble très fragile défensivement. Elle est aussi inconstante sur toute la durée d’un match. Mais nous allons respecter cette équipe comme si elle était leader du championnat", a conclu Garcia qui pourrait compter sur les retours de Douane (quarantaine Covid-19) et Lahssaini (ischios).