Officiel : Daan Heymans débarque au Sporting de Charleroi

Le milieu de terrain débarque de Venise en Serie A. Il est prêté pour un an et demi avec option d'achat. Une pioche très intéressante pour les Carolos.

Cela n'a pas traîné dans le dossier Daan Heymans du côté du Sporting. Le milieu de terrain fait son retour en Pro League, 6 mois seulement après son transfert de Waasland-Beveren vers Venezia. Charleroi transfère ici un joueur très intéressant, dont nous avons déjà pu admirer les qualités offensives (9 buts la saison dernière à Waasland). De plus, un prêt d'un an et demi assorti d'une option d'achat représente une belle opportunité d'intégrer durablement le joueur de 22 ans du sein du collectif d'Edward Still.