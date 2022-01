Alfred Schreuder: "L'Union est une équipe formidable"

En conférence de presse, Alfred Schreuder n'a pas tari d'éloges au sujet de son homologue, Felice Mazzu.

Depuis son arrivée au Club de Bruges, Alfred Schreuder enchaine les rencontres au sommet. Après celle face au Standard le week-end dernier, les Brugeois affronteront l'Union ce soir au Jan Breydel. Une équipe que le manager néerlandais respecte énormément. "C'est une équipe formidable. Ils ont d'excellents défenseurs centraux, des latéraux qui débordent au bon moment et un milieu de terrain très discipliné. C'est la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat, ce qui démontre qu'ils sont très bons."

Et pour le coach des Blauw&Zwart, ce succès n'est pas dû au hasard. "J'ai un immense respect pour Felice Mazzu. Il transmet sa vision et son énergie à son équipe, et cela se ressent beaucoup sur le terrain. C'est un réel test pour notre équipe. Leurs attaquants plongent très bien dans la profondeur, et cela rend la tâche défensive difficile. Ce sera une rencontre très intéressante entre deux styles différents."