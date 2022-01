Décisif, Schouterden (ex-Eupen) enfonce Lommel

Lommel accueillait le Lierse à l'occasion de la 18e journée de D1B.

Duel de mal classés au Soevereinstadion entre Lommel et le Lierse.

Les visiteurs n'ont pas marqué le moindre but lors des deux dernières rencontres, alors que les Limbourgeois (avant-derniers) n'ont plus gagné depuis le 17 octobre.

Finalement, la jeune formation s'est à nouveau inclinée. L'expérimenté Nils Schouterden (33 ans) a inscrit l'unique but de la rencontre. L'ancien joueur d'Eupen a fait mouche à la demi-heure de jeu.

Avec cette victoire, le Lierse creuse un peu plus l'écart avec le bas du classement. La formation de Tom Van Imschoot pointe désormais à six points de son adversaire du soir et dépasse Mouscron au classement.

Lommel reste avant-dernier pourrait hériter de la lanterne rouge en cas de victoire de Virton demain à Deinze.