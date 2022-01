Le Beerschot arrache le nul dans les derniers instants face à Zulte et entretient un faible espoir

Dans un match à rebondissements, le Beerschot et Zulte-Waregem ont partagé l'enjeu. Les Anversois ont réussi à remonter un retard de deux buts grâce à un pénalty sifflé dans les arrêts de jeu.

Dans ce match entre le dernier et le 15e du championnat, ce sont les joueurs du Beerschot qui se portaient en premier vers le but. Après seulement une minute de jeu, une frappe anversoise était déviée par le bras de Laurens De Bock. Mais pas de pénalty, selon Bert Put.

🤔 | Est-ce que le @kbeerschotva aurait dû bénéficier d'un pénalty sur cette main ? ✋ #BEEZWA pic.twitter.com/1HDwFFeKN2 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 29, 2022

Les hommes de Javier Torrente n'en démordaient pas et inscrivaient le premier but de la rencontre via Konstantopoulos (8e). Dereck Kutesa égalisait à la demi-heure sur un assist de Jean-Luc Dompé, son 12e cette saison. Cette première mi-temps sera une histoire de mains puisque moins de dix minutes après, Zulte-Waregem se voyait siffler un pénalty en sa faveur après une main de Bourdin et l'intervention du VAR. C'est Zinho Gano qui inscrivait son 14e but cette saison toutes compétitions confondues (42e).

Les hommes de Timmy Simons restaient sur leur lancée et inscrivaient un troisième but juste avant la mi-temps, des oeuvres de Dion De Neve.

Un point au courage pour le Beerschot

En seconde mi-temps, Torrente décidait de remplacer Sanusi par Rigo et Konstantopoulos par Noubissi dès la sortie des vestiaires. Raphael Holzhauser était également remplacé à la 72e.

C'est Tom Pietermaat qui sonnait la révolte des siens avec un but juste avant le dernier quart d'heure (73e). Alors que l'on rentrait dans les arrêts de jeu du match, le Beerschot obtenait un pénalty. C'est Ilias Sebaoui, monté au jeu à la place d'Holzhauser, qui convertissait le coup de pied de réparation (90e+1).

Après ce nul, le Beerschot reste malgré tout bon dernier avec 13 points et 9 unités de retard sur Seraing. Zulte reste bloqué à la 15e place, manque de dépasser Eupen et risque de se faire doubler par Ostende.