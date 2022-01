Officiel : l'Antwerp signe un jeune attaquant néerlandais

Emanuel Emegha (18 ans) est le nouvel attaquant de l'Antwerp. Il signe chez le Great Old jusqu'en 2026. International néerlandais U19, Emegha compte 21 matchs cette saison pour 2 buts avec le Sparta Rotterdam.

The Great Old versterkt zich met Emanuel Emegha! 🇳🇱✍️



Lees meer in de RAFC-app 📲 pic.twitter.com/S7WnphkrZC