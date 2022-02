Un "problème Raman" à Anderlecht ? "Si vous ne vous y attendiez pas, vous ne le connaissez pas"

Les déclarations de Benito Raman à l'issue du derby bruxellois ne sont pas passées inaperçues. L'attaquant s'est plaint de son manque de temps de jeu et a évoqué un départ. Pas de sanction à prévoir, cependant.

Vincent Kompany savait que ce genre de moment pourrait arriver. "Je l'ai vu avec son petit sourire quand il discutait avec vous en zone mixte et je me suis dit "Oh, ce n'est pas bon", rigole l'entraîneur du RSC Anderlecht ce mercredi. "Je suis directement intervenu. Nous n'étions pas encore à Neerpede que je lui en avais déjà parlé, que je lui avais donné mon avis. Je lui ai expliqué pourquoi ce n'était selon moi pas la meilleure des idées", détaille Kompany.

Benito Raman a cependant eu la réaction appropriée après coup, révèle-t-il. "Le plus important a été sa réaction : deux heures après, il s'était déjà excusé auprès du groupe. Mais je m'attendais à ce que ça arrive. Quand nous avons amené Benito au club, nous savions qu'une réaction très émotionnelle pouvait avoir lieu un jour", relativise ensuite Kompany. "Si vous ne vous y attendez pas, vous ne connaissez pas bien le joueur".

J'aurais un problème avec lui s'il ne se donnait pas à 100% à l'entraînement

Bref : pas de sanction pour Raman, qui a été repris pour le déplacement à Eupen en Coupe. "J'aurais un problème avec Benito s'il ne se donnait pas à 100% à chaque entraînement. S'il ne faisait pas ce que je lui demande. Alors, je ne l'aurais pas repris", affirme Vincent Kompany. "Mais ce n'est pas le cas. Et mon groupe est plus fort avec lui que sans lui. Il est juste très émotif".