🎥 Qualifs CDM : le Canada, avec David buteur, se rapproche de plus en plus d'une qualification

Le Canada a poursuivi sa série d'invincibilité dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 en zone CONCACAF en disposant du Salvador (0-2). L'ancien de Zulte Cyle Larin a été impliqué sur le premier but des siens, avant que Jonathan David (ex-Gand) n'assure la victoire dans les dernières minutes. Les Canadiens sont premiers de leur groupe avec 25 points et peuvent assurer leur première participation pour la Coupe du Monde depuis 1986 s'ils gagnent leur prochaine rencontre.

Les USA sont deuxièmes du groupe avec 21 points après leur victoire 3-0 sur le Honduras. Le Mexique de Geraldo Arteaga, après sa courte victoire 1-0 sur le Panama de Michael Murillo, occupe la troisième place, synonyme de dernière place directement qualificative pour la Coupe du Monde. Le Panama, 4e, jouera les barrages s'il maintient cette position au classement. Enfin, la Jamaïque s'est incliné face au Costa Rica (0-1), qui est à 1 point du Panama.

Updated #WCQ Standings after 11 matches! Undefeated and still 4 points clear! #CANMNT #ForCanada pic.twitter.com/rrgzlDW92K