Brian Priske lance le choc et met la pression sur l'Union : "Le plus grand favori au titre"

Malgré le petit accroc face au STVV (1-1), l'Antwerp a très bien débuté l'année.

Toujours invaincu en 2022, l'Antwerp vient d'enchainer deux victoires de rang (La Gantoise et Courtrai) et s'apprête à accueillir le leader de la JPL, l'Union.

Un choc qui servira à confirmer la bonne forme des hommes de Brian Priske, surtout qu'une victoire verrait le Matricule 1 revenir à quatre points des Bruxellois et relancer la course au titre. Mais le Danois ne veut pas encore en entendre parler pour l'instant.

En conférence de presse cet après-midi, le coach danois a tout fait pour mettre la pression sur les joueurs bruxellois : "Pour le moment, l'Union compte sept points d'avance sur nous, ce qui fait du club le plus grand favori au titre. Mais nous allons essayer de développer notre jeu samedi, je m'attends à un match passionnant. Surtout maintenant que nos supporters sont à nouveau autorisés dans le stade. J'espère qu'avec leur aide, nous pourrons mettre l'Union sous pression", a déclaré le Danois.

La présence des supporters peut faire la différence pour l'Antwerp mais Priske est conscient que ses hommes devront également élever leur niveau de jeu : "Elever leur niveau de jeu, c'est quelque chose que je demande à mes joueurs. Mais le groupe est de plus en plus soudé, et avec un bon esprit d'équipe, il est plus facile de gagner. L'Union est le meilleur exemple."