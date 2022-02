L'Antwerp fait appel de la suspension de Verstraete, qui pourrait jouer contre l'Union

Expulsé pour une intervention en tant que dernier homme sur Messaoudi, Birger Verstraete s'est vu proposer un match de suspension effectif. L'Antwerp refuse cette sanction.

Le parquet de l'Union Belge avait proposé ce jeudi un match ferme de suspension pour Birger Verstraete, exclu pour avoir retenu Billal Messaoudi en tant que dernier homme sur la pelouse de Courtrai. Le médian manquerait donc la réception du leader, un match crucial pour l'Antwerp, deuxième.

Le Great Old a fait appel de cette sanction, rapporte le Nieuwsblad. Côté anversois, on estime en effet que Verstraete n'était pas dernier homme et que Björn Engels pouvait revenir sur lui également. Cet appel permettrait à Birger Verstraete de disputer la rencontre de ce samedi.