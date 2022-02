Selon Leonardo Jardim, le système de la Coupe du Monde des clubs est "injuste"

L'entraîneur d'Al Hilal estime que les clubs d'Europe et d'Amérique du Sud sont favorisés par la FIFA.

Alors que son équipe d'Al Hilal rencontre le Chelsea de Romelu Lukaku ce mercredi, le Portugais Leonardo Jardim s'est emporté contre le système de la Coupe du Monde des clubs. Selon l'ancien coach de Monaco, les champions qui ne sont pas issus des continents européens et sud-américains seraient désavantagés car elles auraient plus de matchs à jouer.

"Il est injuste que certaines équipes doivent jouer quatre matches en huit jours alors que d'autres, qui sont les meilleures, ne doivent jouer que deux matches et arrivent bien reposées", a-t-il déclaré en conférence de presse, dans des propos repris par L'Equipe. "Je pense qu'il faudrait mieux organiser le calendrier, avec plus de jours de récupération", pour les équipes d'Asie, d'Amérique du nord et d'Amérique centrale.

Selon Jardim, la victoire des siens face à Al Jazira (6-1) en quart de finales a été facilitée par le fait que les Emiratis n'avait pas totalement récupéré de leur victoire sur le club polynésien de Pirae trois jours plus tôt.

"Je pense que le match aurait été différent si Al Jazira avait été reposé. Je suis persuadé que les équipes européennes, et dans ce cas précis Chelsea, sont clairement favorites, cela ne fait aucun doute, mais ils ont aussi un avantage supplémentaire du fait que nous n'avons que deux jours pour récupérer", a déclaré Jardim.

Dans l'autre demi-finale, le club d'Al Ahly de Michel Iannacone rencontre Palmeiras ce soir (17h30).