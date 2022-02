Un ancien du PSG craint pour sa vie

Il serait menacé par son club et ses supporters.

Exilé en Turquie, à Giresunspor, Younousse Sankharé (passé par Bordeaux, le PSG ou le LOSC) vit des heures très sombres.

Il a en effet confié à L'Equipe qu'il craignait pour sa vie suite aux menaces insistantes faites par son club.

"Je sens que le climat est hostile. (...) Je m'inquiète vraiment pour ma sécurité. (...) À partir d'un moment, on me donne des amendes pour tout et n'importe quoi, sans me répondre", a-t-il déclaré.

Le président du club lui aurait coupé l'éléctricité depuis plusieurs mois et aurait menacé le joueur. "Je retiens les supporters depuis longtemps. Désormais, s'il t'arrive quelque chose, ce ne sera plus mon problème", lui aurait-il fait savoir.