📷 Hervé Koffi casqué mais présent à l'entraînement

Hervé Koffi s'était blessé en Coupe d'Afrique des Nations, mais a fait son retour avec Charleroi.

Hervé Koffi jouera-t-il face à l'Union Saint-Gilloise ce samedi ? Ce n'est pas totalement impossible : après avoir souffert d'une commotion cérébale le 2 février dernier lors de la CAN en demi-finale, le Burkinabé a fait son retour à l'entraînement cette semaine. Le Zèbre portait toujours un casque protecteur, mais on sait qu'il est possible de jouer ainsi équipé. Edward Still, cependant, ne devrait prendre aucun risque avec son gardien n°1.