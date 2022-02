Nouveau contrat pour un jeune talent belge en Angleterre !

Kazeem Olaigbe (19 ans) avait quitté le RSC Anderlecht en 2019 pour tenter sa chance en Angleterre. Depuis, il est devenu l'un des attaquants les plus en vue des équipes de jeunes de Southampton. Cette saison, il a inscrit 11 buts et donné 3 assists en 18 rencontres avec l'équipe B des Saints.

Déjà repris avec l'équipe A, il n'a cependant pas encore pu faire ses débuts. Mais Southampton lui a prouvé toute sa confiance : Olaigbe a signé un nouveau contrat jusqu'en 2024. "Nous avons eu une longue discussion car d'autres clubs étaient également intéressés. Mais au final, cela m'a paru être la meilleure décision", révèle l'attaquant. "Le club a déjà permis à beaucoup de jeunes de jouer avec l'équipe A, je pense donc que je recevrai une chance de me montrer".

✍️🇧🇪#SaintsFC is delighted to announce young forward Kazeem Olaigbe has signed a contract extension!