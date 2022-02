Roland Duchâtelet s'explique : "Avant tout : qu'on donne le titre au Standard !"

Roland Duchâtelet a encore frappé un grand coup en ce début de semaine pour secouer la fourmilière du football belge : l'ancien président du Standard a porté plainte pénale, avec sa société et trois supporters rouches, contre Anderlecht, Pelé Mboyo, Anthony Vanden Borre et X.

Une nouvelle qui se base sur des suspicions de matchs truqués lors de la saison 2013-2014, et qui fait grand bruit dans un football belge déjà bouleversé par le Footgate. Roland Duchâtelet n'est pas seul dans cette histoire puisqu'en parallèle, Paul-José Mpoku et Jelle Van Damme ont également porté plainte contre Genk, Anderlecht et X. Pour Duchâtelet, deux matchs sont suspects : Anderlecht-Genk (11 mai 2014, 4-0) et Genk-Bruges (15 mai 2014, 3-2) (lire ici pour les détails).

Aujourd'hui, dans le Nieuwsblad, Roland Duchâtelet s'est exprimé sur ce nouveau pavé lancé dans la mare. Premièrement concernant ses attentes au sujet de cette plainte, qui sont claires sur le plan sportif : "D'abord et avant tout, donner le titre au Standard" pour la saison 2013-2014, déclare-t-il. Cette saison-là, les Rouches avaient échoué à 2 points du RSC Anderlecht après avoir terminé la phase classique en tête (avec 4 points d'avance). Déjà à l'époque, Duchâtelet avait exprimé ses doutes, doutes qu'il n'a cessé de confirmer depuis. Le Footgate, appuyé par le documentaire récent "Le milieu du terrain" réalisé par la RTBF, ont récemment donné du fond à cette hypothèse.

"Préjudice moral et matériel"

Roland Duchâtelet espère pouvoir aider à assainir le football belge : "Il y a un problème au sein de nos clubs. Si nous voulons que le football belge s'améliore, nous ne pouvons pas continuer comme cela", continue-t-il dans le Nieuwsblad. "Les clubs ont nommé le frère de Mogi Bayat président de la Pro League ...".

Duchâtelet estime que l'Union Belge ou la Pro League devraient "porter plainte contre X" : "Ce serait de la négligence de ne pas le faire. J'espère que tout le monde prend enfin cette affaire au sérieux". Enfin, Me Jean-Louis Dupont, avocat de Paul-José Mpoku et Jelle Van Damme qui ont également déposé plainte de leur côté, s'est exprimé : "Si la compétition a été truquée - ce que le tribunal correctionnel devra analyser - alors les joueurs du Standard de Liège ont subi un préjudice moral et matériel. Pensez aux primes liées au titre, à la participation à la Champions League", souligne-t-il.