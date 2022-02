Taylor Harwood-Bellis a beaucoup appris sous Kompany : "Il sera un très bon entraîneur"

Le jeune défenseur central ne sera resté qu'une demi-saison à Anderlecht, mais il dit avoir beaucoup appris.

Le passage de Taylor Harwood-Bellis (20 ans) au Lotto Park aura été de courte durée. Après 19 matchs joués avec le Sporting - dont 16 en championnat - le défenseur a été de nouveau prêté par Manchester City - à Stoke City cette fois - pour la seconde partie de saison.

Dans une interview pour StokeonTrentLive, il s'est confié quant à son aventure chez les Mauves et ce qui lui a apporté d'être coaché par Vincent Kompany, ex-capitaine de Manchester City et légende des Skyblues.

"C'était une expérience brillante en Belgique, sous la direction d'un entraîneur qui m'a aidé dans certains détails comme la forme du corps, le positionnement et la défense en général. Maintenant, si je peux prendre ces qualités et continuer à apprendre de joueurs expérimentés avec lesquels je joue maintenant, c'est la clé du succès. Le fait que le coach soit une légende à Man City, que j'ai toujours admiré, a évidemment aidé, mais il était comme ça avec tout le monde. Ce n'était pas seulement avec moi ou avec un ou deux joueurs, mais avec tous les joueurs de l'équipe et ceux qui sortent de l'académie."

"Il prenait toujours le temps d'essayer d'améliorer les joueurs et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il sera un très bon coach."

Il est également revenu sur son départ vers Stoke cet hiver. "Vers la fin du mois de décembre, à Anderlecht, je ne jouais pas autant que je le voulais. J'ai joué beaucoup de matches au début, mais en tant que jeune joueur, je dois encore apprendre mon métier et cela ne se fait pas seulement à l'entraînement."

"J'ai parlé à quelques joueurs et à quelques personnes qui connaissent Stoke, mais la personne la plus importante à qui j'ai parlé était le coach. Nous avons eu une discussion qui s'est très bien passée et je savais que je voulais venir ici et jouer", a-t-il ajouté.