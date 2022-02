Bryan Heynen après la victoire genkoise contre Malines : "Tant que le top 4 est possible, nous y croyons toujours"

Malgré sa supériorité numérique, Genk a dû attendre la 66e minute pour pour prendre le dessus sur Malines. Pourtant, il n'y a jamais eu de doute selon le capitaine Bryan Heynen.

Genk s'est assuré une quatrième victoire consécutive à domicile. "Nous l'avions déjà dit auparavant : nous devons gagner tous les matchs à domicile. Surtout aujourd'hui, nous savions qu'il était important de s'assurer les trois points", a déclaré Bryan Heynen au micro d'Eleven. "Le début de match a été difficile malgré le but, mais après le carton rouge, c'était plus facile."

"La défaite n'était pas envisageable"

Pourtant, en seconde période, Malines est revenu à 1-1 via Cuypers. "Ce but, nous aurions pu l'éviter. Mais nous avons continué à nous battre et nous savions que nous aurions encore des occasions. Nous avons mis du temps à trouver la faille mais au fur et à mesure, Malines s'est fatigué et il est devenu plus difficile pour eux d'effectuer toutes les courses", a expliqué le capitaine genkois.

Prochain rendez-vous pour Genk : un duel face à Anderlecht qui aura toute son importance dans la course au top 4. "Tant que c'est possible, nous croyons toujours au top 4. Le duel de ce week-end sera important", a conclu Heynen.