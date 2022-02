Lewandowski est fan d'un autre attaquant: "J'aime ses qualités de déplacement"

L'attaquant polonais du Bayern n'a eu que des compliments poue un joueur encore actif en Ligue des Champions.

S'il peut aisément être considéré comme le meilleur attaquant de pointe du monde depuis de nombreuses années, le buteur du Bayern Munich Robert Lewandowski a toujours montré beaucoup de respect pour le joueur du Real Madrid Karim Benzema. L'international polonais a une nouvelle fois encensé son homologue français, dont il apprécie énormément le profil.

"C'est un buteur très collectif qui maîtrise tous les paramètres de l'avant-centre moderne. Il aime aussi servir ses partenaires. Le Real lui doit beaucoup. Ces derniers mois, il ne cesse de progresser. Je le trouve encore plus fort avec un jeu plus complet et des statistiques impressionnantes. Comme moi, Karim aime jouer avec ses coéquipiers, il recherche souvent les une-deux, les combinaisons. Il n'est pas forcément obsédé par le but adverse. Il recherche avant tout la réussite collective. J'aime la qualité de ses déplacements. Il est très intelligent, très régulier. Je ne sais pas comment il est en dehors des terrains, mais il donne le sentiment de vouloir sans cesse s'améliorer", a analysé Lewandowski pour L'Equipe.