Jonathan David y croit encore : "Rien n'est joué"

Jonathan David et le LOSC ont eu bien du mal à porter le danger à Stamford Bridge, mais l'attaquant canadien reste optimiste pour le match retour.

Jonathan David a vécu un match difficile à Lille, comme tous ses équipiers. "C'était un match compliqué, mais on savait que ça le serait, Chelsea est champion en titre. On a manqué de précision dans le dernier geste, c'est dommage car ça se paie cash à ce niveau", regrettait l'ancien gantois au micro de RMC Sport après la défaite lilloise (2-0).

"Mais rien n'est joué, même à 2-0. On sait qu'on aura nos supporters derrière nous et on ne lâchera rien", a conclu David.