Anthony Vanden Borre a porté plainte contre Roland Duchâtelet

Suite aux accusations de trucage déposées, notamment, à son encontre par Roland Duchâtelet, Anthony Vanden Borre a répliqué en portant plainte à son tour contre l'ancien président du Standard de Liège.

Anthony Vanden Borre a porté plainte cette semaine contre Roland Duchâtelet pour "diffamation et dénonciation calomnieuse", contestant les accusations de l'ancien président du Standard de Liège qui en faisaient l'un des participants à divers trucages de match en 2014. L'avocate du joueur, Me Florence Hofmans, déclare que Vanden Borre "conteste formellement qu’il aurait soi-disant truqué en 2014 l’issue d’un match de football en incitant prétendument les joueurs de l’équipe de Genk à lever le pied pendant la rencontre Anderlecht-Genk et de leur avoir prétendument donné des montres de luxe en contrepartie”.

L'accusation de Mr Duchâtelet, continue la défense, est "destinée à nuire au maximum à la carrière et l'image publique" de son client. Une accusation qui est décrite comme "fausse, dénuée de toute vérité et diffamatoire". Roland Duchâtelet avait porté plainte contre Anthony Vanden Borre, Pelé Mboyo, contre le Racing Genk, le RSCA et contre X.