Mpoku nargue Grosjean : "C'est à la fin du bal..."

On le sait, Paul-José Mpoku ne porte pas la direction actuelle du Standard dans son coeur. Il ne s'était pas privé, à l'époque, pour tacler Alexandre Grosjean et Benjamin Nicaise (alors directeur sportif) suite au licenciement de Mbaye Leye, les enjoignant à "arrêter la mascarade". Et si une phrase a collé aux basques du CEO du club depuis ces derniers mois, c'est bien son fameux "c'est à la fin du bal ...", lancé la saison passée sur les réseaux alors que les résultats n'étaient pas bons.

Rien d'étonnant donc de voir Mpoku glisser un petit tacle en forme de rappel à Grosjean, twittant "C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens" ...