OHL, "bête noire" de Kompany à Anderlecht ? "Je ne crois pas aux séries"

Anderlecht se rend à Den Dreef ce samedi, et Vincent Kompany veut enfin compter une victoire face à l'équipe de Marc Brys, qu'il n'est pas parvenu à battre depuis son arrivée en tant que coach.

Pour ce déplacement, le RSC Anderlecht peut compter sur un groupe à peu près au complet : "Quelques petits bobos, mais pas vraiment de blessure gênante. Depuis 18 mois, on peut dire que c'est toujours le cas et c'est quelque chose sur lequel le club a beaucoup travaillé", se réjouit Vincent Kompany. "À mon arrivée au club, le onze des absents pouvait presque viser le titre de champion de Belgique (rires). Ca a coûté très cher à Anderlecht et je suis content que ce ne soit plus un problème".

D'autant qu'OHL n'est pas un adversaire que Kompany apprécie affronter. "Quand il y a une série positive, je ne suis pas du genre à m'emballer car il sufft de se le dire pour qu'on perde. J'ai la même approche dans l'autre sens. Les matchs contre OHL ont toujours été mouvementés", rappelle-t-il. "On va peut-être inverser cette tendance".

Marc Brys, un coach "spécialiste" de l'adaptation

Comme il l'a prouvé notamment en allant s'imposer à l'Union, Marc Brys sait s'adapter à ses adversaires. "C'est une tendance chez les jeunes coachs de s'adapter aux adversaires, je le vois parmi ceux qui passent la licence professionnelle. Il y a une volonté de s'adapter à des situations à solutionner", estime Kompany.

"Je le fais aussi avec Anderlecht, même si ce n'est pas de manière aussi évidente que des changements de système mais plutôt dans l'animation. Et Marc Brys est une figure importante de ces changements tactiques en réaction à l'adversaire", conclut le coach du RSCA.