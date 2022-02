Schreuder veut prouver la force du Club: "Ne regardons ni l'Antwerp, ni l'Union, ni Anderlecht"

Ce dimanche, le Club de Bruges s'offre un nouveau match au sommet à domicile, contre l'Antwerp cette fois.

Pour la première fois depuis son arrivée au Club de Bruges, Schreuder a signé un six sur six en championnat. De quoi aborder la rencontre face à l'Antwerp avec un très bon état d'esprit et un peu plus de confiance. Le tout dans une belle ambiance.

"Le stade sera plein, avec même des supporters visiteurs. C'est un signe que nous revenons à la normal. Non, je ne ressens pas la moindre pression. Nous ne devons pas regarder l'Antwerp, l'Union ou Anderlecht, mais nous-mêmes. Nous devons prouver sur le terrain que nous sommes la meilleure équipe de Belgique".

Il revient sur les dernières rencontres de son équipe, qui n'ont pas toujours rapporté le maximum de points: "Parfois en football, il y a des moments où nous sommes moins bien. Ces moments, il faut savoir les gérer. Je trouve cela remarquable notre gestion de la rencontre à Eupen, dans des conditions compliquées. C'est je pense la différence entre le bon et l'excellent".

Et les Brugeois devront être excellents pour battre l'Antwerp ce dimanche, même à la maison.