Kompany et Murillo exclus, Anderlecht inefficace : OHL frustre (encore) les Mauves

Dans un match prolongé de 20 minutes par un arrêt suite au malaise d'un spectateur, Anderlecht a progressivement perdu son calme et son football.

La "bête noire" de Vincent Kompany, Marc Brys ? Au vu de la forme des Mauves, en cas de résultat louvaniste à Den Dreef ce samedi, on pourra en tirer des conclusions. Car c'est un RSCA en grande forme, et alignant le même onze pour la 4e fois consécutive, qui défie OHL en voulant profiter des points perdus par Malines pour prendre un peu plus le large au sein du top 4.

L'entame de match est tonitruante, et surprenante : c'est Louvain qui mène la charge. Mercier profite de boulevards pour trouver Maertens, qui se heurte à la tête de Hendrik Van Crombrugge (3e) ; sur le corner suivant, c'est bien de la main, et via l'un des arrêts de la saison, que le portier anderlechtois sauve ses couleurs (5e). Le match est parti en trombe : Sergio Gomez, laissé trop libre, envoie un missile sur le poteau de Runarsson (9e). On se dit alors qu'on est parti pour une rencontre au rythme fou, jusqu'à un triste arrêt de jeu : un supporter visiteur est victime d'un malaise et le jeu est stoppé pendant 25 minutes. Nous lui souhaitons le meilleur, et les joueurs doivent rentrer au vestiaire.

Anderlecht remonte le mieux après cette sorte de mi-temps impromptue. Les récupérations sont hautes, notamment dans le chef de Majeed Ashimeru, encore impérial au milieu ; Gomez met la pression, tente de servir Zirkzee qui ne peut ponctuer. C'est ensuite Michael Murillo qui offre un caviar à ... personne, Zirkzee comme Refaelov ne pouvant la mettre au fond - mais le danger amené par les latéraux anderlechtois fait partie des points positifs du soir. Comme la forme d'un Yari Verschaeren qui pense mettre au fond un second ballon après une frappe de Zirkzee, mais est signalé hors-jeu par le VAR (45e + ... 20). Anderlecht aurait pu - dû - en mettre plusieurs en première période.

Un "bon" 0-0

OHL s'ébrouera et reprendra la seconde période comme ils avaient entamé la rencontre : en étant très dangereux, d'emblée, une nouvelle fois par Mathieu Maertens qui dévisse (49e), puis par De Norre qui voit Van Crombrugge se détendre (59e). Musa Al-Tamari, déchaîné, multiplie les centres dangereux (60e, 62e), Anderlecht peine à mettre le nez à la fenêtre et Joshua Zirkzee, timide, en fait les frais peu après l'heure de jeu, tout comme un Lior Refaelov invisible. Kouamé, lui, reste sur la pelouse, pour s'offrir un incroyable loupé sur un nouveau centre dangereux de Murillo (69e).

Dans une fin de rencontre sans temps mort, les alertes se feront cependant rares, Van Crombrugge ne devant vaguement sortir que sur un centre lointain et Runarsson capter en deux temps une frappe de Gomez. Le RSCA se frustre, à l'image d'un Amir Murillo qui prend sa seconde jaune à la 88e. Une décision qui énerve Vincent Kompany, estimant qu'il y avait faute sur Raman sur la phase initiant le contre ; pour la première fois de la saison, le T1 d'Anderlecht est exclu à son tour. Le score restera vierge, mais il sera facile de tirer une conclusion, donc : OHL et Marc Brys sont bien la bête noire de Kompany ...