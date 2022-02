Seuls deux coachs ont fait pire que Luka Elsner dans l'histoire du Standard

Luka Elsner et le Standard traversent une bien mauvaise passe. Ses chiffres sont déjà pires que ceux de Mbaye Leye. Peut-il y survivre?

Luka Elsner est sous une intense pression au Standard après la terrible série des Rouches. Et ses résultats sont historiques : seuls deux autres entraîneurs ont pris moins de points que lui dans l'histoire du club. Avec 1,05 point par match en moyenne en 21 rencontres, il a qui plus est eu droit à plus de patience que les autres.

Robert Waseige n'avait pris qu'un point sur 15 avant de prendre la porte (0,2 point par match), et Johan Boskamp avait été licencié après un 3/18 (0,5 point par match). Elsner fait déjà bien pire que Mbaye Leye et ses 1,47 point par match ...