Un ancien du Club de Bruges et de Mouscron va prolonger son contrat à Nantes

Il est devenu un taulier de la défense nantaise.

Jean-Charles Castelletto (27 ans), après un passage peu réussi à Bruges, où il ne jouera que 4 matchs et sera prêté à Mouscron, non plus sans grand succès, réussit très bien actuellement au FC Nantes. Avec 46 matchs joués en deux saisons avec La Maison Jaune, il est une pièce maîtresse de l'actuel 7e de Ligue 1.

Une collaboration fructueuse, qui durera au moins jusque 2026. En effet, selon Ouest France, des négociations auraient été enclenchées entre l'international camerounais (8 sélections) et la direction nantaise. Castelletto aurait très vite accepté de prolonger son contrat, qui initialement se terminait en 2023. Il sera le troisième nantais à prolonger cette saison, après Nicolas Pallois et Denis Petric.