Le Real doit faire face à un nouveau concurrent de taille dans le dossier Haaland

Les Merengues pourraient se faire griller la politesse par un club anglais...

C'est de notoriété publique : le Real Madrid veut faire venir Erling Haaland. Le géant norvégien fait saliver la Casa Blanca et le club madrilène serait prêt à tout pour l'attirer.

Et si l'on relatait récemment un interêt du FC Barcelone pour l'attaquant du Borussia Dortmund, ce n'est pas le club catalan qui pourrait faire de l'ombre à son grand rival. En effet, selon le présentateur de l'émission El Chiringuito Josep Pedrerol, ne seraient pas des concurrents sérieux dans ce dossier malgré la volonté de Xavi de ramener Haaland au Camp Nou.

Non, le danger se situerait plutôt du côté de l'Angleterre et de Manchester City. En effet, les Citizens, qui ont toujours besoin d'un grand attaquant après l'échec du dossier Harry Kane, auraient fait du joueur de 21 ans leur cible prioritaire. Mais les Madrilènes auraient actuellement quelques longueurs d'avance puisqu'ils ont déjà entamé des négociations avec le joueur et son agent Mino Raiola.