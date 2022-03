D1B : le RWDM s'impose au Canonnier

L'Excel accueillait le RWDM à l'occasion de la 23e journée de D1B.

Alors que le leader Westerlo a pris trois nouveaux points vendredi à Deinze, le RWDM a fait de même au Canonnier cet après-midi.

En déplacement à Mouscron, les Molenbeekois se sont imposés grâce à un penalty transformé par Nicolas Rommens (72e).

Le RWDM enchaîne ainsi avec une seconde victoire de rang, et continue sa route vers les barrages tout en gardant un oeil sur Westerlo. Les Hurlus, eux, ne profitent pas de la défaite de Deinze et du Lierse, et restent 5e.