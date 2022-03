Sergio Gomez moins décisif, vraiment un problème pour Anderlecht ?

L'Espagnol est muet depuis plusieurs rencontres. Pourtant, le Sporting ne s'en porte pas plus mal.

Débarqué pour un montant dérisoire depuis le Borussia Dortmund cet été, Sergio Gomez n'a pas mis beaucoup de temps à se faire un nom dans notre Pro League. Alors habitué à jouer ailier ou milieu - droit ou gauche, Kompany a décidé d'emblée de le titulariser en tant que latéral gauche.

Une trouvaille. Car durant la première partie de saison, l'Espagnol de 21 ans a enchaîné les courses offensives à haute intensité sur son aile, a distillé 13 passes décisives et inscrit 6 buts toutes compétitions.

L'on ne compte plus le nombre de matchs où il était, tout simplement, le meilleur homme du Sporting sur le terrain et où l'on se demandait bien ce qu'il faisait dans notre championnat tant le niveau qu'il affichait était elevé.

© photonews

Mais la deuxième partie de saison, elle, a commencé d'une bien autre manière. Et tout le monde a un petit peu déchanté, y compris le joueur.

Alors que le Sporting dominait outrageusement le Standard, le latéral s'est rendu coupable dans les dernières minutes d'une passe en retrait suicidaire et complètement ratée vers Van Crombrugge. Denis Drăguș ne s'en faisait pas prier et offrait un point inespéré au Standard.

Si Gomez, effondré après son erreur, avait pu compter sur le soutien de ses coéquipiers et de Vincent Kompany, cet épisode a pu influer sur sa confiance personnelle. En tout cas, son rendement sur le terrain n'est depuis plus du tout le même : 0 buts et 0 assists en 720 minutes de Pro League. Des stats aux airs de méforme qui prouvent que les exigences à l'égard du joueur ont été fondées sur des performances d'un très haut niveau, et sont, peut-être, à re-considérer à la baisse actuellement.

En effet, car son influence sur le jeu baisse considérablement ces dernières semaines. Habitué à afficher une "heatmap" couvrant toute son aile, il n'a plus la même activité depuis fin janvier et est moins enclin à se porter vers l'avant. Il est alors tout à fait logique de le voir moins marquer et distribuer des passes décisives. Ce n'est pas pour autant qu'il ne centre plus - il donne encore souvent entre 6 et 8 centres par match - et qu'il ne se montre pas sur phases arrêtées. On le voit encore tirer les corners et les coup franc - comme ce fut le cas face à Eupen en Coupe, où il a d'ailleurs donné un assist. Il a également heurté le montant lors du nul la semaine dernière face à OHL.

Par contre, il se montre plus impliqué dans sa tâche défensive et affiche des stats constantes en termes d'interceptions. Par exemple, contre Ostende ce week-end, il était souvent plus bas dans l'échiquier que son comparse à droite Bogdan Mykhaïlytchenko. S'il avait déjà montré ses qualités offensives auparavant, et aussi sous le maillot d'Huesca, son remplacement en tant que latéral suppose également qu'il participe à l'effort défensif d'un Sporting qui n'a plus encaissé depuis 3 matchs en Pro League.

L'attaque ne dépend pas que de lui

C'est une constatation logique, mais il est toujours rassurant de le remarquer : la relative méforme offensive de son latéral droit n'a pas empêché le Sporting d'Anderlecht d'empiler les roses.

Comme nous l'avons récemment analysé, Anderlecht est en forme offensivement et ses attaquants sont à la fête. Si la présence de Gomez dans le dernier tiers, tel un piston moderne, était auparavant indispensable, les ajustements de Kompany semblent de plus en plus porter leurs fruits et ses joueurs à mission offensive avoir des facilités à se trouver. Depuis "l'épisode Standard" et le silence de l'Espagnol dans les stats - et honnêtement, cela n'a rien d'alarmant - Anderlecht a inscrit 17 buts en 10 matchs.

Et s'il se remet à être décisif pour la suite de la saison et les play-offs 1, il sera une arme certaine et supplémentaire pour les Bruxellois...