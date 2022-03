Youssoufa Moukoko commence à perdre patience

Phénomène de précocité, l'attaquant âgé de 17 ans doit néanmoins se contenter d'un temps de jeu très limité au Borussia Dortmund.

Youssoufa Moukoko (17 ans, 11 apparitions et 1 but en Bundesliga cette saison) joue peu au Borussia Dortmund et cette situation commence à peser sur l’international Espoirs allemand. Le jeune talent a fait son choix et il demandera un départ du BvB au terme de la saison, selon Bild. Avec la présence de Donyell Malen, qui le devance dans la hiérarchie, et l’arrivée en bonne voie de Karim Adeyemi (RB Salzbourg), les Marsupiaux disposent déjà d’alternatives pour préparer l’après-Erling Håland.

Le média précise qu’un départ en prêt peut représenter une option mais il faudrait au préalable que le natif de Yaoundé prolonge son contrat, qui court jusqu’en juin 2023.