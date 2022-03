Andreas Skov Olsen: "Je suis devenu un joueur anonyme, et je ne voulais pas l'être"

Avec quatre buts et quatre passes décisives en cinq matches, Andreas Skov Olsen a clairement réussit ses débuts avec le Club de Bruges.

Skov Olsen évoluait également comme ailier en Italie, mais ce rôle était complètement différent. "A Bologne, j'étais plus arrière droit qu'autre chose, parce qu'on avait à peine le ballon", raconte-t-il dans Het Nieuwsblad. "Ce football défensif et tactique n'était vraiment pas pour moi et m'a énormément frustré. Mais il n'y a pas que ça. Je sais que je n'ai personnellement pas apporté assez là-bas. Mais il était clair que cela avait à voir avec cette position, car chaque fois que je venais en équipe nationale et que je redevenais ailier, ça s'est bien passé et j'ai marqué. Là, j'ai eu la liberté et j'ai pu montrer que je suis un bon joueur. En Italie, j'ai senti ma confiance s'effondrer semaine après semaine. Je suis devenu un joueur anonyme et je ne voulais pas l'être."

Alfred Schreuder lui laisse toute la liberté de s'exprimer offensivement. "Le coach veut me voir entrer le plus possible dans la surface adverse. Souvent, je ne m'en approchais même pas à Bologne. Le seul point positif, c'est que j'ai appris à défendre là-bas. Parce qu'au Danemark, je n'ai rien fait du côté défensif."