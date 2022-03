Buteur, mais critiqué ? Joshua Zirkzee sait qu'il "doit devenir plus tueur"

Si un point peut encore s'améliorer à Anderlecht, c'est bien la finition. Joshua Zirkzee a mis un joli but, mais aurait pu en planter d'autres...

Joshua Zirkzee a bien conclu d'une petite balle piquée une passe de Majeed Ashimeru, mais le Néerlandais a également loupé quelques occasions. "J'ai trop voulu prendre mon temps. Je dois être plus impitoyable dans ces situations et frapper au but", reconnaissait-il après la rencontre. Heureusement, son match est réussi, grâce à son but : "Majeed me donne un ballon parfait, mais mon premier contrôle n'est pas bon, donc j'ai dû enchaîner du droit. C'est rare, mais c'était le bon moment pour commencer", sourit Zirkzee.

Le RSCA est désormais sur la bonne voie, avec un match très attendu contre Gand la semaine prochaine. "C'est un sacré boost pour nous car malgré une semaine de préparation qui n'a pas été parfaite pour tout le monde dans l'équipe, on gagne quand même. Ca met en confiance pour la semaine prochaine".