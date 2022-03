L'Union Saint-Gilloise aura-t-elle un problème ... de luxe au retour de Dante Vanzeir ?

Felice Mazzù a multiplié les options avant d'enfin trouver celle qui, apparemment, fonctionne pour remplacer Dante Vanzeir : placer Kacper Kozlowski dans un rôle libre.

Tout le monde attendait Kaoru Mitoma, voire Alex Millan ; à la surprise générale, le Japonais traverse une passe un peu plus compliquée depuis sa blessure à la cheville. Titulaire mais invisible face à l'AS Eupen, il a depuis dû se contenter de deux montées au jeu tandis que Felice Mazzù, lui, tâtonnait un peu. Cameron Puertas était titulaire à Courtrai, avant ce qui semble être le déclic : Kacper Kozlowski est très bien monté à la pause, et était titulaire à OHL.

C'est pourtant un cran plus bas sur l'échiquier qu'on s'attendait à voir Kozlowski vraiment percer à l'USG. Le Polonais de 18 ans est un milieu axial aux grandes qualités techniques, mais pas connu pour être un excellent finisseur, même s'il est bien sûr encore loin d'être un joueur "fini". Mazzù a décidé de l'associer à Deniz Undav même si, dans les faits, les deux hommes ne jouaient pas vraiment l'un à côté de l'autre.

Pas de place au milieu pour Kozlowski ?

Si Kacper Kozlowski a dû jouer ce rôle, c'est peut-être aussi lié à l'incroyable forme d'un homme : Lazare Amani, impeccable en 2022, devenu l'un des moteurs de l'Union et qu'on peut imaginer inamovible désormais. Le capitaine Teddy Teuma et le maestro Casper Nielsen étant eux aussi intouchables, il y avait embouteillage au moment d'intégrer le grand talent Kozlowski, qui a coûté 10 millions à Brighton & Hove Albion et doit donc idéalement engranger du temps de jeu.

À OHL, Kozlowski aura été décisif sur le but égalisateur (c'est sa vista qui permet à Lazare de centrer pour Undav), puis en provoquant le penalty du 1-4. Il a encore une sacrée marge de progression et il est permis de parier que pour les Playoffs, il aura trouvé pleinement ses marques. "Problème" : pour les Playoffs, Dante Vanzeir fera son retour. Exception faite, peut-être, d'un petit délai avant de retrouver le rythme, il sera titulaire. Autre "problème de luxe" à prévoir : la forme de Kaoru Mitoma, qu'on imagine tout de même revenir progressivement à ce qu'on a pu connaître de novembre à décembre dernier.

Bref : alors qu'on a longtemps parlé des risques que courait l'Union Saint-Gilloise en cas d'absence prolongée de l'un de ses cadres offensifs, voilà que Felice Mazzù pourrait débuter les Playoffs avec des choix difficiles devant lui et des joueurs à décevoir. Il ne s'en plaindra pas.