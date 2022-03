Luka Elsner était atterré après le derby liégeois : "J'ai dit aux joueurs que j'avais l'impression de n'avoir servi à rien depuis mon arrivée"

Le Standard de Liège a connu une nouvelle déroute le week-end dernier en chutant à domicile lors du derby liégeois contre Seraing (0-1). Une défaite de plus qui provoque de nombreux doutes.

Après le gros revers de dimanche dernier, le Standard de Liège a débuté la semaine avec le moral au plus bas. "Comme toujours après avoir affiché un visage détestable, nous parvenons à montrer une réaction à l'entraînement. Celle-ci fut correcte. Il faut gagner à Courtrai pour mettre fin aux doutes qui persistent. Ils sont revenus après la défaite contre Seraing", a confié Luka Elsner en conférence de presse.

"C'est extrêmement blessant et difficile à avaler"

Le mal qui ronge le matricule 16 semble bien profond. "Nous ne parvenons jamais à additionner les performances. Nous sentions après le Beerschot et Charleroi que nous étions sur la bonne voie, puis ce derby liégeois nous renvoie presque six mois en arrière. J'ai clairement dit au groupe ce que je pensais lundi. J'ai l'impression de n'avoir servi à rien depuis mon arrivée, et c'est la réalité. C'est extrêmement blessant et difficile à avaler. Les efforts ont été faits dans beaucoup de directions au quotidien. Il fallait retrouver le petit truc pour relancer la machine et nous y sommes parvenus deux ou trois fois. Il n'a pas d'évolution en flèche où on se dit qu'il y a un travail qui a été accompli et qui porte ses fruits. C'est dur à encaisser", a précisé le technicien franco-slovène.

"Pas sûr que nous puissions sauver notre fierté"

L'ancien coach de l'Union et de Courtrai a ensuite évoqué son bilan personnel. Ce dernier est terni par les montagnes russes en bord de Meuse. "Cela génère des doutes personnels...Est-ce que c'est la bonne direction et la bonne façon de fonctionner ? Nous avons usé plusieurs moyens : la menace, la récompense ou une autre gestion qui puisse apporter de la motivation et de l'énergie sur quelques semaines. Je ne suis pas résigné, il faut se retrousser les manches et finir ce travail. Il faut sauver ce qu'il y a à sauver. Pas grand chose à vrai dire, même la fierté...pas sûr que nous puissions la sauver. Il faut prendre des points et ne pas être tributaire des autres résultats", a conclu Luka Elsner.