Marc Brys perplexe avant Seraing-OHL : "C'est un point d'interrogation pour moi aussi"

Dans le creux avec un fâcheux bilan de 1 sur 12, OHL se déplacera au Pairay ce samedi pour y affronter le RFC Seraing.

Après son 1 sur 12, OHL n'a plus aucune chance d'intégrer le top 8 et de disputer les Playoffs 2 à trois journées de la fin. Toujours compliqué de trouver de la motivation dans ce genre de situation. "Tout se résume à la question de savoir si vous en avez encore envie", a lâché Marc Brys en conférence de presse dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "Que dois-je expliquer par rapport à notre série de mauvais résultats ? Le match contre le STVV n'aurait jamais dû être joué en raison des conditions météorologiques. Eupen était un match terrifiant. Contre l'Union, nous avons bien commencé et avons également pris l'avantage, mais Undav était trop fort. Alors oui, quelle est l'explication ? Un mélange de mauvaise forme, de malchance et peut-être d'ambitions personnelles ?", a souligné le coach louvaniste.

"Nous allons continuer à nous entraîner à la fin de la phase classique"

Quel visage OHL va-t-il afficher samedi à Seraing ? "C'est un peu un point d'interrogation pour moi aussi. Ensuite, tout dépend de ce que vous voulez encore. Nous pouvons encore faire en sorte qu'à la fin de tout cela, nous puissions dire que dans des conditions difficiles, nous avons fait un parcours propre cette saison", a confié Brys qui ne veut pas entendre parler de vacances à la fin de la phase classique. "Nous allons continuer à nous entraîner. Que cela soit clair ! Vous ne pouvez pas rester sans rien faire pendant deux mois. Ces séances d'entraînement doivent être dures et difficiles, afin que les joueurs aient le sentiment d'avoir manqué les Playoffs 2. Quand on voit le nombre de points perdus et à quel point nous sommes proches du top 8...", a conclu l'ancien coach de Saint-Trond et du Beerschot Autre ennui pour Brys qui devra se passer de Sory Kaba ce week-end.