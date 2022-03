Antonio Rüdiger va signer à la Juventus

Ce n'est un secret pour personne: Antonio Rüdiger va quitter Chelsea à la fin de la saison, après près de 200 rencontres pour les Blues. Arrivé dans la capitale londonienne en juillet 2017, le défenseur central allemand, qui compte 49 sélections avec l'équipe nationale, a gagné la Fa Cup, l'Europa League, la Ligue des Champions, la Supercoupe de l'UEFA ainsi que la Coupe du Monde des clubs avec les Blues. En fin de contrat à la fin de la saison, Rüdiger a décliné toutes les offres de prolongation qui lui ont été soumises. Libre en fin de saison, le défenseur de 29 ans avait donc le choix de discuter avec le club de son choix. Après de longues négociations avec, notamment, le Bayern Munich et le Real Madrid, Antonio Rüdiger aurait, selon la Gazzetta Dello Sport, décidé de rejoindre la Juventus à la fin de la saison. Un accord aurait été trouvé autour d’un contrat de 4 ans, avec un salaire de 6,5 M€ / an.

Juventus have reached an agreement to sign Antonio Rüdiger on a free transfer, with the German signing a contract through 2026, per @Gazzetta_it. pic.twitter.com/8eOJHfvg5H