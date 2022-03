Marc Grosjean évoque son nouveau challenge : "Mon ami m'a demandé de l'aider"

Remercié par Seraing au mois de janvier dernier, le technicien belge âgé de 63 ans va officier dorénavant en D2 ACFF. Il passe donc du monde professionnel au monde amateur.

Marc Grosjean a retrouvé un banc du côté de Stockay où il s’est engagé pour cette saison avec une option pour les deux suivantes. "Je suis content de retrouver une équipe même si je n'aurais jamais cru me retrouver un jour à ce niveau-là. Je suis content de pouvoir répondre présent à un ami qui m'a demandé de l'aider", nous confie l'ancien coach de l'Union et de Virton à propos du président de Stockay Jean-Pierre Dalla Costa. "Un ami de longue date, plus de vingt ans. Depuis qu'il a repris le club, je vais y voir des matchs régulièrement. Il m'a fait part de son désarroi et je n'ai pas hésité une seule seconde quand il m'a demandé de sauver le club. Je lui ai dit qu'il pouvait compter sur moi", souligne l'ancien défenseur qui rejoint le monde amateur.

"J'ai eu des contacts avec Lommel"

"J'ai eu des contacts avec Lommel quand il y a eu un changement de coach. Mais City Football Group a opté pour l'un des leurs. Étant donné la conjoncture actuelle, c’est de plus en plus compliqué de trouver un poste dans le foot belge vu que beaucoup de clubs appartiennent dorénavant à des investisseurs étrangers. Le football amateur, c'est vrai que c'est différent, mais il faut être raisonnable à un moment donné. J'ai déjà 63 ans et j'aide un ami en plus. Puis, c'est ma 29ème saison en tant que coach", explique le Sprimontois qui a déjà donné ses premiers entraînements mercredi et ce jeudi. "Nous devons nous maintenir. Si le club vise la montée en Nationale 1 par la suite ? Ce n'est pas à l'ordre du jour, mais cela pourrait être envisageable par la suite. Nous voulons construire quelque chose sur la durée", a conclu Grosjean.