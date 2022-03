Messi va faire le point sur "beaucoup de choses" après le Mondial 2022

L'international argentin va faire le point sur sa carrière après le prochain grand rendez-vous avec son équipe nationale.

Difficile de savoir ce que Messi pourrait envisager pour sa carrière dans le futur. Après une première saison mitigée au Paris Saint-Germain, "Leo" va vouloir (devoir ?) faire le point. Et c'est ce qu'il compte faire une fois la Coupe du monde au Qatar terminée.

"Après le Mondial, je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses. Qu’il se passe bien ou mal. Espérons que ce soit de la meilleure des manières", a confié l'Argentin dans des propos rapportés par l'AFP.

"Je pense à ce qui vient et qui est tout proche, et c’est le match contre l’Equateur (mardi à Guayaquil). Ensuite, les matches de préparation en septembre et en octobre. Ensuite, le Mondial. Et après, je ne sais pas."