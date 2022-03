Belgique U18 : deux Brugeois s'illustrent contre la Norvège

Nos U18 disputaient un tournoi amical à L'Alfas Del Pi, en Espagne.

Opposés à la Norvège, les joueurs de Thierry Siquet l'ont emporté grâce aux buts des Brugeois Romeo Vermant (le fils de l'ancien joueur du Club) et Mathis Servais.

La Norvège réduisait le score, mais la Belgique l'a finalement emporté 2-1.

Les jeunes Diables avaient débuté le tournoi par une défaite 2-3 contre la République tchèque mercredi, avant de battre l'Irlande du Nord (2-0) samedi.

