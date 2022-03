Les premiers pas de Logan Ndenbe, un Belge en MLS

Logan Ndenbe avait rejoint la MLS cet hiver en provenance de Ligue 2.

Passé par l'Excel et Ostende, le Belge a troqué le maillot de l'En Avant Guingamp pour celui du Sporting KC, club situé à Kansas City qui compte deux titres de champion de MLS (2000 et 2013) à son palmarès.

Son entraîneur Peter Vermes cherchait un profil de défenseur gaucher, et le club avait fait du jeune international (U17-U21) sa cible. Le gaucher de 22 ans est ainsi arrivé avant la nouvelle saison qui a débuté en février, et a pu effectuer la préparation avec son nouveau club.

Ce dernier poursuit ainsi sa progression sous les ordres de Peter Vermes. Il compte jusqu'ici quatre apparitions (dont trois en tant que titulaire) pour le Sporting en match officiel, c'était contre Atlanta, Houston, Colorado et le Chicago Fire de Xherdan Shaqiri.

Ndenbe reste international avec les Diablotins et a été convoqué par Jacky Mathijssen en vue du match de qualification pour le Championnat d'Europe 2023 contre le Danemark demain.

