La Belgique, toujours championne des matchs amicaux

Les Belges restent sur une impressionnante série en match amical. Va-t-elle se poursuivre ce soir ?

Si l'on savait que les Belges étaient particulièrement performants en amicaux, l'on ne se rendait pas spécialement compte que cette série d'invincibilité dure depuis le tout début de la prise de fonction de Roberto Martinez.

En effet, et là pour le coup l'on peut vraiment en être fier ou au moins le relever sans pratiquer un quelconque fameux "chauvinisme" exacerbé : les Belges sont invaincus en amical depuis...plus de 5 ans

La dernière défaite, elle remonte au 1er septembre 2016, c'était contre l'Espagne, au Stade Roi Baudouin. A l'époque, Jordan Lukaku était titulaire à gauche, tout comme Nainggolan au milieu, tandis qu'Origi était aligné en pointe. Steven Defour et Kévin Mirallas étaient notamment montés au jeu en cours de match. Cette défaite 2-0 sur un doublé de David Silva allait alors lancer une impressionnante série, qui tient donc encore aujourd'hui.

Les temps et les joueurs changent, mais pas les résultats

Oui, oui, on le sait et on le comprend : les matchs amicaux portent bien leur nom et sont bien entendu d'une importance moindre par rapport aux matchs de qualification ou de compétition internationale. Même les matchs de Ligue des Nations, compétition montée de toutes pièces par les instances afin de relancer l'intérêt pour le football international mais aussi et surtout pour générer plus d'engouement autour des matchs normalement amicaux et sans enjeu, sont plus importants dorénavant.

Depuis cette défaite donc, les Diables ont réalisé plus de victoires (8) que de nuls (7). A noter qu'il y a tout de même dans le tas certains résultats contre de solides adversaires : 3-3 contre le Mexique, 1-0 contre le Japon, 0-0 contre le Portugal, 2-1 contre la Suisse, 1-0 contre la Croatie, 2-1 contre la République tchèque, 3-0 contre l'Egypte, 4-1 contre le Costa Rica, 0-4 contre l'Ecosse, 4-1 contre l'Arabie Saoudite, ainsi que plusieurs nuls contre les Pays-Bas. Seulement quelques matchs moyens ternissent - à peine - le bilan : 3-3 contre la Russie alors que les Diables avaient le match en main, et 1-1 contre la Grèce.

Et même Martinez fait très souvent évoluer les mêmes joueurs indépendamment de l'enjeu, par exemple avec Courtois - dans ce sens, l'idée d'une sélection "U50" n'est peut-être pas si mauvaise, cela a permis a certains joueurs de prendre de l'expérience et des minutes - par exemple, Praet, Foket, Ciman, Kabasele, Januzaj, Chadli, Vanheusden, Mechele - tout en tirant plusieurs conclusions de ce qui a été produit sur le terrain.

Retenir le positif

Evidemment, l'on pourrait très bien rester indifférent face à cette série et ses chiffres. Au final, elle compte quand même pas mal de matchs nuls et aucune confrontation face à une "énorme" nation du football mondial. De plus, pourquoi être le "champion du monde des matchs nuls", si c'est pour au final ne jamais réussir à remporter un trophée ?

Néanmoins, l'on peut aussi se positionner de manière un peu moins insensible. Ces matchs ont tout de même une importance, celle de réserver toujours son lot d'enseignements, de choses à retenir. De plus, un match est l'occasion de former un groupe, de le renforcer et d'y intégrer de nouvelles têtes. Comme l'on dit souvent dans le football : retenons le positif.