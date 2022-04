L'homme du match a joué avec deux chaussures différentes

Le STVV n'arrête pas d'impressionner ces dernières semaines et a gagné à Zulte Waregem grâce à un beau but de Konaté Mory le week-end dernier. Le médian ne cesse de monter en puissance chez les Canaris.

Le milieu de terrain défensif âgé de 28 ans compte désormais trois buts et une passe décisive au STVV et trouve de plus en plus ses marques. Le Guinéen, qui est arrivé en provenance du Borussia Dortmund B en 2019, est devenu une pièce maîtresse chez les Canaris

Solide défensivement, doué techniquement et bon au niveau des passes et des tirs, il l'est des artisans majeurs de cette remontée de Saint-Trond. Il a joué avec deux chaussures différentes : une blanche et une noire. "Je ne pouvais pas frapper pendant l'échauffement à cause du froid et je voulais changer de chaussures. J'ai pu changer ma chaussure droite, mais c'était trop tard pour la gauche. Au final, ce sont les mêmes chaussures et le même modèle, donc je pensais que tout allait bien se passer."