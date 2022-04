David Moyes ne boudait pas son plaisir après la large victoire de West Ham à Lyon.

Tombeur de l’Olympique Lyonnais (1-1, 3-0) en quart de finale de la Ligue Europa, West Ham a réalisé un immense coup, en réalisant notamment un match retour abouti au Groupama Stadium jeudi. Sans surprise, l’entraîneur du club londonien, David Moyes, se montre satisfait de la prestation de ses hommes.

"Je suis extrêmement fier de la performance des joueurs. C'était très difficile, mais nous sommes très heureux d'atteindre les demi-finales. Lyon a très bien joué lors des 25 premières minutes. On a eu beaucoup de mal à les arrêter. Puis, on a fait preuve de résilience. De toute façon, on ne peut pas venir à Lyon et ne pas souffrir. Ensuite, on a réussi à avoir la possession et à être meilleurs. On est allé de l'avant. (…) Ce succès marque un tournant, on aurait aussi pu se faire éliminer. C'est une performance incroyable", a clamé le coach des Hammers devant les journalistes.

En demi-finale de C3, West Ham défiera l’Eintracht Francfort, bourreau du FC Barcelone (1-1, 3-2).