🎥 PSV : le Belge Johan Bakayoko monte au jeu et plante un doublé lors du derby

Le jeune joueur poursuit sa solide saison avec la réserve du PSV.

Sous les ordres d'un certain Ruud Van Nistelrooy, Johan Bakayoko a explosé cette saison avec la réserve du PSV.

Le Belge s'est illustré avec des grosses performances et plusieurs buts, dont un doublé hier soir dans le derby face au FC Eindhoven, alors qu'il débutait le match sur le banc.

Après son entrée en jeu (57e), le jeune ailier a immédiatement apporté du rythme dans le match, et a ouvert le score d'une belle frappe (69e), avant de doubler la mise (75e) et de servir Seelt pour le troisième but des siens (80e).

Le PSV II (réserve) est 12e d'Eerste Divisie (division 2). Bakayoko en est à quinze buts et onze passes décisives cette saison.

Bakayoko est aux portes du noyau A, qui sera coaché la saison prochaine par... Ruud Van Nistelrooy.