Brian Priske explique pourquoi l'Antwerp n'a pas développé un football attractif jusqu'à présent : "Regardez notre compartiment offensif"

C'est calme à Anvers à l'approche des Playoffs 1. Ce n'est pas mal, car il y a déjà eu assez d'agitation cette saison. Brian Priske espère également que le matricule 1 pourra passer à l'étape suivante : un football plus attractif.

Car jusqu'à présent, le jeu proposé par l'Antwerp ne l'a pas été. "Je suis tout à fait d'accord avec cela. D'un autre côté, je suis réaliste. Fischer, Benson et Engels luttaient contre des blessures. Ils peuvent avoir un impact positif sur notre jeu offensif", a expliqué le Danois à Het Laatste Nieuws. "Vous savez, parfois, le terme "processus" est un mauvais choix de mots. Mais dans notre cas, ça pourrait être un mot important."

"La saison dernière, l'Antwerp a joué avec des gars comme Mbokani, Refaelov, Hongla.... Maintenant, il y a des jeunes d'une vingtaine d'années sur le terrain avec Yusuf, Balikwisha, Vines, Bataille et Benson. En outre, nous voulons aussi jouer au football différemment. À la fin du championnat régulier, nous avions sept pour cent de plus de possession de balle qu'il y a un an et nous n'avons encaissé que 37 buts", a souligné le Danois avant de poursuivre.

"Mais offensivement, les choses pourraient encore être un peu mieux. Regardez notre compartiment offensif. Balikwisha joue sa première saison dans un club de haut niveau. Un nouveau système, une première en Flandre. Benson a été loué au PEC Zwolle la saison dernière et est l'un de nos meilleurs joueurs. Frey s'est également retrouvé dans un nouveau club. Je vois qu'ils se développent davantage et je ne peux pas les en blâmer. Peut-être que ça va un peu trop lentement selon vous pour les ambitions qui sont là."