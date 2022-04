Le coach de Saelemaekers dézingue l'arbitrage après la défaite contre l'Inter

Les Rossoneri se sont lourdement inclinés face au grand rival intériste en demi-finale retour de la Coupe d'Italie (3-0).

Si l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers est encore bien dans la course pour le Scudetto, ce n'est plus le cas en Coppa. Les Rossoneri ont été éliminés en demi-finales retour, après avoir été dominés par l'Inter (3-0).

Après la rencontre, le coach de l'AC Stefano Pioli ne s'est pas privé de fustiger l'arbitrage. Alors que le score était de 2-0, Ismael Bennacer a vu son but être annulé. "Regardez la réaction d'Handanovic, voyez s'il proteste...Dites-moi quel gardien de but ne réagit pas après un but si un adversaire lui bloque la vue. Allez... Merci, bonsoir et au revoir", a réagi le coach, dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport.

S'il a critiqué cette décision, la défaite ne souffre au final que de peu de contestation. "Nous étions face à un adversaire fort et le résultat est lourd et clair, mais je ne pense pas qu'il y ait eu une si grande différence. Mais ils ont toujours marqué au bon moment. Le 2-1 nous aurait donné une chance, mais après cela, c'était plus difficile. Il est évident que nous pouvons faire plus, si vous encaissez trois buts, cela signifie que l'adversaire a joué avec plus de qualité. Cependant, nous n'avons pas manqué de détermination, ni de volonté, ni d'occasions, et je dois dire que c'est une grande opportunité pour mon équipe de réagir immédiatement et de se lancer dans ces cinq derniers matchs", a conclu Pioli, bien décidé à gagner le titre et prendre sa revanche sur l'Inter.